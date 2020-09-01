В Приморье откроют кризисный центр помощи одиноким матерям

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Кризисный центр помощи одиноким матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации, откроют в городе Находка на юге Приморья при поддержке Фонда президентских грантов. В организации семьям, которые находятся за чертой бедности, помогут с оформлением положенных социальных выплат, сообщила ТАСС во вторник куратор фонда "Колыбель" Елена Паначева.

По данным фонда "Колыбель", около 30-35% одиноких матерей в Находке не смогли самостоятельно оформить социальные выплаты. На время пандемии некоторые госучреждения временно ограничили личный прием граждан, что усугубило ситуацию.

"С 1 сентября мы начали реализацию проекта, неделя потребуется нам на то, чтобы организовать рабочее место и начать оповещение людей о начале нашей деятельности. Затем мы будем оказывать регулярную помощь семьям, которые имеют право на получение социальных выплат, но по каким-то причинам не смогли их оформить. Это происходит, например, из-за отсутствия части документов или неоформленного статуса малообеспеченной семьи, в 2020 году сложности возникают и из-за перехода многих госорганов на дистанционную работу с населением. Наша задача - организовать индивидуальную работу с человеком и решать его проблемы вместе с представителями МФЦ и соцзащиты", - разъяснила Паначева и отметила, что за год работы в кризисном центре окажут помощь 150 родителям, нуждающимся в помощи с оформлением документов.

По словам куратора проекта, за такой помощью в фонд "Колыбель" обращались и ранее, но у организации, как и других социально ориентированных НКО Находки не было ресурса для полноценной и регулярной работы по данному вопросу. "Матери-одиночки, которым не с кем оставить детей, не могут работать. И если они не могут получить материальную помощь от государства, то им просто нечем кормить детей", - отметила Паначева и добавила, что ситуация каждой такой семьи требует решения конкретных проблем и взаимодействия с разными государственными органами.

В критических ситуациях фонд предоставляет таким семьям продуктовые наборы, которые теперь тоже будут приобретать за счет грантовых средств. "До ухудшения эпидемиологической обстановки мы организовали сбор продуктов в двух магазинах, и неравнодушные граждане могли оставить те продукты, которые считают необходимыми для малообеспеченных семей", - сказала она, отметив, что информацию до посетителей магазинов доводили сестры милосердия, и сейчас санитарные правила не позволяют проводить такую работу.

О конкурсе Фонда президентских грантов

В специальном конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года приняли участие 36 социально ориентированных НКО из Приморского края, из которых 12 стали победителями конкурса. Приморским НКО - победителям конкурса будут предоставлены гранты президента Российской Федерации в общем размере 23,8 млн рублей. На создание кризисного центра в Находке направлено более 1,4 млн рублей. Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, было представлено 15,7 тыс. проектов.