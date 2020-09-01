Международная арктическая школа открылась в Якутске в День знаний

ЯКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие первой на Дальнем Востоке арктической школы международного уровня состоялось во вторник в Якутске. В Международной арктической школе (МАШ) будут учиться одаренные дети со всей Якутии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В школе, рассчитанной на 220 мест, будут обучаться учащиеся с 5-го по 11 классы. Однако первый набор сделали из учащихся 7-х, 8-х, 10-х классов. По итогам конкурса в этом учебном году сюда поступили 185 одаренных детей со всех уголков Якутии", - говорится в сообщении.

МАШ - первая на Дальнем Востоке арктическая школа международного уровня. Учебный процесс в школе будет вестись на трех языках - якутском, русском и английском, в том числе с носителями языка. Ожидается, что через три года ученики МАШ смогут перейти на обучение по дипломной программе международного бакалавриата, что даст возможность им поступать в вузы мирового уровня.

"Здесь все для всестороннего развития детей - бассейн, актовый зал на 194 места, конференц-зал на 30 мест, столовая на 110 мест, спортивный и хореографический залы, планетарий, видеостудия. В учебных кабинетах имеются интерактивные сенсорные доски и другое оборудование, отвечающие самым современным образовательным стандартам. Для школьников, приехавших из районов республики, предусмотрен интернат на 80 мест", - добавили в пресс-службе.

Строительство школы началось в Якутске в 2016 году с использованием механизма государственно-частного партнерства. Подрядной организацией выступила строительная компания "Газэнергомонтаж" (входит в группу "ВИС").