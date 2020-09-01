На Чукотке завершили демонтаж части севшего на мель корейского траулера Oriental Angel

ТАСС, 1 сентября. Корейские специалисты завершили демонтаж надводной части траулера Oriental Angel, севшего на мель у берегов Чукотки в 2011 году. Детали судна планируют отправить на буксирах в Южную Корею, сообщается на официальной странице губернатора Чукотского АО Романа Копина в Instagram.

"Южнокорейские специалисты уже закончили демонтаж надводной части севшего на мель судна Oriental Angel. Водолазы пилят подводную часть, за две недели планируют закончить работу. Остатки судна погрузят на буксиры и отправят в порт приписки", - говорится в сообщении.

В 2011 году судно Oriental Angel сель на мель вблизи Чукотки. Вопрос его отправки в Южную Корею решался несколько лет. В июне этого года в округ прибыла группа специалистов для проведения операции по разбору траулера на детали. Крупные остатки траулера погрузят на буксиры и отправят на металлолом в южнокорейский порт Пусан.

Кроме этого, в Анадыре продолжается очистка территории побережья и промышленных зон от металлолома, накопленного на Чукотке за советские годы. В основном, это ржавые бочки от использованного топлива. Ликвидацию отходов проводят по экологической программе "Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском АО". Всего до конца года планируется очистить округ от 2 тыс. металлолома.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти Дальнего Востока обратить внимание на территориальное планирование, в частности провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку" - расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей. Он подчеркнул, что экологический туризм, национальный проект "Туризм" должны сопутствовать "большой генеральной уборке" на Дальнем Востоке. По его словам, Дальний Восток должен быть жемчужиной нацпроекта.