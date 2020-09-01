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На Чукотке завершили демонтаж части севшего на мель корейского траулера Oriental Angel

Детали судна доставят в Южную Корею на буксирах

ТАСС, 1 сентября. Корейские специалисты завершили демонтаж надводной части траулера Oriental Angel, севшего на мель у берегов Чукотки в 2011 году. Детали судна планируют отправить на буксирах в Южную Корею, сообщается на официальной странице губернатора Чукотского АО Романа Копина в Instagram.

"Южнокорейские специалисты уже закончили демонтаж надводной части севшего на мель судна Oriental Angel. Водолазы пилят подводную часть, за две недели планируют закончить работу. Остатки судна погрузят на буксиры и отправят в порт приписки", - говорится в сообщении.

В 2011 году судно Oriental Angel сель на мель вблизи Чукотки. Вопрос его отправки в Южную Корею решался несколько лет. В июне этого года в округ прибыла группа специалистов для проведения операции по разбору траулера на детали. Крупные остатки траулера погрузят на буксиры и отправят на металлолом в южнокорейский порт Пусан.

Кроме этого, в Анадыре продолжается очистка территории побережья и промышленных зон от металлолома, накопленного на Чукотке за советские годы. В основном, это ржавые бочки от использованного топлива. Ликвидацию отходов проводят по экологической программе "Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском АО". Всего до конца года планируется очистить округ от 2 тыс. металлолома.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти Дальнего Востока обратить внимание на территориальное планирование, в частности провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку" - расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей. Он подчеркнул, что экологический туризм, национальный проект "Туризм" должны сопутствовать "большой генеральной уборке" на Дальнем Востоке. По его словам, Дальний Восток должен быть жемчужиной нацпроекта.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКопин, Роман ВалентиновичРоссияРеспублика КореяЧукотский автономный округ
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