В Башкирии разрешили работу детских развлекательных центров и кружков

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Детские развлекательные центры, игровые комнаты, а также фудкорты начинают во вторник работу в Башкирии после запрета из-за пандемии, сообщили на официальном сайте главы региона.

"С 1 сентября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возобновляют свою работу детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские кружки и секции, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах и домах (дворцах) культуры. Также с 1 сентября открываются кинотеатры, бани и сауны (в том числе расположенные в фитнес-центрах), фудкорты в торговых центрах", - сказано в сообщении.

С 15 сентября разрешена работа театров, концертных залов и домов культуры. При этом обязательный режим самоизоляции для лиц, находящихся в социальных учреждениях, сохраняется также до 15 сентября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Башкирии выявлено 7 795 случаев коронавируса, выздоровели 6 894 человека.