Вологодские поисковики установили памятный знак на месте крушения Пе-2 возле Тихвина

ВОЛОГДА, 1 сентября. /ТАСС/. Вологодские поисковики завершили работы на месте крушения самолета Пе-2, сбитого в марте 1943 года в Тихвинском районе Ленинградской области. Все найденные детали самолета будут переданы в музей Героя Советского Союза летчика Евгения Преображенского, открытый в прошлом году в городе Кириллове Вологодской области, рассказал ТАСС во вторник руководитель Вологодского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Метелкин.

"Самолет показали нам местные жители в августе этого года. Тогда мы нашли одну номерную деталь, провели по ней сложный поиск по архиву и установили, что стрелок и штурман выпрыгнули с парашютами из этого сбитого самолета и остались живы, нам даже удалось найти их фото в архивах, а летчик погиб. В прошедшие выходные мы завершили всю поисковую работу на месте крушения самолета и установили там памятный знак. Сейчас разыскиваем родственников летчика", - рассказал ТАСС представитель РВИО.

По его словам, несмотря на тщательный поиск, отыскать останки летчика не удалось. "Самолет упал с высоты 7 500 м. Был страшнейший удар о землю, поскольку второй двигатель, который мы нашли, ушел в глину на глубину более шести метров, остальные части самолета сильно искорежены. Вероятнее всего, что летчик покинул самолет, но парашют не раскрылся. Найденные детали передадим в музей Преображенского, часть находок оставим на память для родственников летчика, которых сейчас разыскиваем. Экспедиция финансировалась Российским военно-историческим обществом", - рассказал Метелкин.

По установленным данным, самолет Пе-2 № 16\72 был сбит 26 марта 1943 года в районе деревни Ситомля Тихвинского района Ленинградской области. Управлял им гвардии лейтенант Петр Якивец, 1918 года рождения, уроженец села Кумейки Черкасского района Киевской области Украинской ССР. Известно, что его жена Мария Петрова проживала в деревне Уйта Кадуйского района Вологодской области, а затем в Калининской области, нынешней Тверской.

Еще одна поисковая экспедиция при поддержке Российского военно-исторического общества прошла в минувшие выходные в Ленинградской области. В Кировском районе вблизи урочища-совхоз "Торфяник" обнаружено место падения советского истребителя ЯК-7б, найдены останки погибшего летчика и номерные детали. На данный момент поисковики устанавливают личность погибшего.