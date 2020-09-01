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Кабмин РФ утвердил выделение Забайкалью 200 млн рублей на пожарную безопасность

По оценкам кабмина, эта мера в целом позволит подразделениям МЧС более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности, сообщается на сайте правительства.

"На эти деньги построят три модульных пожарных депо. Они будут готовы к эксплуатации сразу после возведения. Часть федеральной помощи пойдет на закупку новой пожарной техники", - говорится в сообщении.

По оценкам кабмина, эта мера "в целом позволит подразделениям МЧС более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и эффективнее бороться с возгораниями".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЗабайкальский край
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