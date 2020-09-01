Сотрудникам соцучреждений выплатили 9,3 млрд рублей за работу в пандемию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии было перечислено порядка 330 тыс. выплат. Их общая сумма составила около 9,3 млрд рублей, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено порядка 330 тыс. выплат на общую сумму порядка 9,3 млрд рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены", - рассказали в министерстве.

Так, врачам произведено более 3,8 тыс. выплат, работникам среднего медицинского персонала - 57,8 тыс. выплат, социальным и педагогическим работникам - порядка 55,6 тыс. выплат, работникам младшего медперсонала - 112,4 тыс. выплат, техническим работникам - 98,4 тыс. выплат.

"Врачи в стационарных соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей соответственно, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно", - добавили в Минтруде.

Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено 11,3 млрд рублей.