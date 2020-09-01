В госпитале для ветеранов в Крыму произошла вспышка коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Очаг коронавируса нового типа зафиксировали в госпитале для ветеранов в Симферополе, ежедневно там регистрируют около 20 случаев инфицирования. Об этом сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

В минувшем месяце в Крыму шесть раз фиксировали антирекорды по числу выявленных за сутки случаев коронавируса. Максимальный прирост (84) был зафиксирован 27 августа. По последним данным регионального оперативного штаба, в Крыму зарегистрировали около 2,5 тыс. случаев заражения. Выздоровели более 1,6 тыс. человек, 30 пациентов умерли.

"Основные очаги у нас, к сожалению, - Симферополь и Ялта. Один из очагов - это один из госпиталей для ветеранов, уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16, по 20 человек в день. Они нам и дают результат (высокие показатели заражаемости). Боремся за каждого человека, слава богу, тяжелых пока нет", - сказал Аксенов.

Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России.