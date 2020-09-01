Пик заражаемости коронавирусом в Крыму прогнозируется на середину сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма ожидают пик заражаемости коронавирусом в регионе в течение ближайших двух недель, затем прогнозируется спад показателей распространения инфекции. Об этом во вторник сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Сезон уже практически заканчивается, большинство людей уже уехали. С учетом начала 1 сентября. Надеемся, что количество заражений уже будет кратно меньше. Двухнедельный период закончится, к 14 сентября, я думаю, будут пиковые значения по заболеванию. Потом все пойдет на спад", - сказал Аксенов.

В минувшем месяце в Крыму шесть раз фиксировали антирекорды по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом, максимальный прирост (84) был зафиксирован 27 августа. По последним данным регионального оперативного штаба, в Крыму зарегистрировали около 2,5 тыс. случаев заражения. Выздоровели более 1,6 тыс. человек, умерли 30.

Из-за пандемии коронавируса в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика по разным оценкам потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. С 15 июня отели и санатории региона размещали только жителей полуострова, а с 1 июля начали принимать туристов из других регионов России. В июле Крым принял около 1,5 млн человек, в августе власти республики рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.