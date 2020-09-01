Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,04

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник опустился до 1,04. В Москве этот показатель также оказался ниже уровня понедельника и составил 1,03, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Выше единицы коэффициент распространения заболевания держится в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. Помимо Москвы, это Подмосковье, где показатель вырос с 1,07 до 1,08 и находится на максимальном с 5 августа уровне, а также Санкт-Петербург (1,02) и Нижегородская область (1,08).

В Ростовской области и в Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент равен 1. А в четырех регионах он ниже этой отметки. Это Воронежская область (0,96), Иркутская область и Красноярский край (0,98) и Свердловская область (0,99).

Превышение коэффициентом единицы далеко не всегда означает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В данном случае речь идет о стабилизации числа выявляемых случаев, которое уже 15 дней колеблется между 4 700 и 5 000 в сутки. По подсчетам ТАСС, среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за предыдущие две недели, на утро 1 сентября составила около 4 825 случаев, тогда как 2 июня, когда коэффициент в РФ также составлял 1,04, она была немногим менее 8 830 случаев.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.