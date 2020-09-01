ТАСС приглашает на виртуальную экскурсию в свою штаб-квартиру

Виртуальную экскурсию проводят генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель Михаил Гусман, главный редактор Михаил Петров, заместитель главного редактора Дарья Пенчилова, управляющий делами Дмитрий Коротков и руководитель пресс-центра Николай Яковлев.

"В ТАСС стремились попасть многие. Работать в главной новостной службе страны, история которой неотделима от истории России и мира, всегда было престижно. Да и само здание ТАСС вызывало интерес - без него сложно представить архитектурный ансамбль центра Москвы, - рассказал Сергей Михайлов. - Ежегодно мы получаем сотни запросов от наших коллег-журналистов, общественных и профессиональных организаций и даже школьников на посещение штаб-квартиры ТАСС". Но пандемия внесла свои коррективы, отметил он.

"Мы вынужденно перевели большую часть сотрудников на удаленку и сократили до минимума визиты гостей. И все же, несмотря на ограничения, ко дню рождения агентства мы открываем свои двери для всех. ​И делаем мы это в актуальном для сегодняшних "пандемийных" времен онлайн-формате", - подчеркнул глава ТАСС.

Спецпроект позволяет оказаться в восьми помещениях здания на Тверском бульваре, в том числе в пресс-центре и в кабинете генерального директора, больше узнать о работе агентства и его истории. Помимо видео в формате 360 градусов, в нем представлены кадры, иллюстрирующие разные эпохи в жизни агентства - с начала прошлого века и до событий последних лет. В частности, из проекта можно узнать, как ТАСС чуть не присвоили женское имя, кто репетировал в его концертном зале и какие фильмы снимали в стенах штаб-квартиры.