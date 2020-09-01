Электропоезда "Ласточка" начали курсировать между Краснокамском и Пермью

ТАСС, 1 сентября. Движение электропоездов "Ласточка" в Пермском крае запущено между городами Краснокамск и Пермь, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"На направлении Краснокамск - Пермь-2 начали курсировать современные электропоезда "Ласточка". <…> Всего рейс перевез 307 жителей Краснокамска в Пермь. В первую неделю курсирования проезд на "Ласточке" на направлении Пермь-2 - Краснокамск будет бесплатным для всех пассажиров", - говорится в сообщении.

Как отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, открытие железнодорожного сообщения между двумя городами позволит Краснокамску войти в транспортную схему пермской агломерации. "В следующем году вместе с РЖД планируем запустить сообщение из Закамска в Пермь. Правобережная часть Перми готова к пуску электрички. В проекте предусмотрены остановочные пункты: они планируются на комплексе Пермского политеха, сердечно-сосудистого центра и ТЦ "Спешилов" - территории, на которых будут развиваться социальные объекты", - цитирует Махонина пресс-служба.

Открытие движения пригородных электропоездов между Пермью и Краснокамском - первый этап совместного проекта ОАО "РЖД" и Пермского края. Для этого на Свердловскую железную дорогу поступили два поезда "Ласточка". На втором и третьем этапах (до конца 2022 года) планируется построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Краснокамск", новые электрифицированные железнодорожные участки и три остановочных пункта (Никитино, Шоссейная, Заводская). В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов.

По маршруту ежедневно будут курсировать "Ласточки" (два поезда по пять вагонов каждый), оборудованные креслами самолетного типа, розетками для зарядки гаджетов, биотуалетами и кондиционерами. Каждый поезд вмещает более 400 пассажиров.