В Минкультуры заявили, что иностранные студенты творческих вузов РФ приедут к 1 октября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Иностранные студенты российских творческих вузов смогут приехать в Россию к 1 октября для возобновления очного обучения. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на открытии учебного года в Московской государственной академии хореографии (МГАХ).

"Мы составляем реестр иностранных студентов. Совсем скоро будет точно подтверждено, кто из студентов приедет. И мы ждем этих студентов к 1 октября", - сказала Любимова.

Министр уточнила, что вопрос проработан с Роспотребнадзором.

Любимова также проверила готовность академии работать с иностранными студентами в удаленном формате до их приезда. Преподаватели и учащиеся продемонстрировали министру систему на примере занятия в разных аудиториях. При этом использовались три фиксирующие движения педагога камеры, приставленные к фортепиано микрофоны, а также два экрана, на которых преподаватель видит студентов. Занятия со студентами в Японии и США начнутся 2 сентября.

"Мы радуемся, что у нас прекрасное оснащение вузов. Это делается в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура", - отметила министр.

Перемещение между странами ограничено с марта в связи с угрозой распространения коронавируса.