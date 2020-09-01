Медицинские классы открыли в Приморье и Еврейской АО

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Медицинские классы открылись во вторник в школах, гимназиях и лицеях в Приморье и Еврейской автономной области, они помогут ученикам со школьной скамьи погрузиться в тему здравоохранения и подготовиться к поступлению в профильные вузы. Об этом сообщили во вторник пресс-службы правительств регионов.

"Для нас это часть большой программы мотивации школьников и подготовки их для поступления в медицинские учебные заведения по целевому набору. Программу медицинских классов мы будем развивать в городах, а в сельских школах организуем углубленную подготовку по естественным предметам в дистанционном режиме совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом", - сказала заместитель председателя правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко, которую процитировала пресс-служба краевого правительства.

Медицинские классы открылись 1 сентября в пяти школах Приморья. Главная цель проекта - помочь ребятам со школьной скамьи погрузиться в тему здравоохранения и понять, хотят ли они связать с этим свое будущее, готовы ли к углубленному изучению предметов естественнонаучного профиля и медицинской направленности. Это позволит сократить число студентов-медиков, которые покидают профильные вузы в первые годы обучения. В Еврейской автономной области такие классы открылись в гимназии №1 и лицее №23, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Более 40 ребят будут углубленно изучать химию и биологию и готовиться к целенаправленному поступлению в профильные высшие учебные заведения для того, чтобы в будущем усилить кадровый состав местных учреждений системы здравоохранения. Также ребята будут изучать историю медицины, медицинскую психологию, технологию медицинских услуг, основы латинского языка с медицинской терминологией, генетику, анатомию и физиологию человека, получать навыки оказания первой медицинской помощи", - сообщила пресс-служба правительства области.

Параллельно с учителями читать лекции старшеклассникам будут преподаватели Дальневосточного государственного медицинского университета и Биробиджанского медицинского колледжа. Ученики получили специальные отличительные значки и уже завтра их ждут первые занятия. По окончании школы и при успешном прохождении экзаменов выпускники медицинского класса получат целевое направление для поступления в профильный университет.