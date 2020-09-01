В МЧС предупредили об аномальной жаре в Крыму с 1 по 5 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Аномально жаркая погода ожидается в Республике Крым 1-5 сентября 2020 года. Экстренное предупреждение об этом размещено на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций региона.

"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 1-5 сентября. <…> В Республике Крым ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, в связи с чем запрещается посещение лесов, разведение костров на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

Сейчас в Крыму солнечно, без осадков. Температура воздуха около плюс 30 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за засухи обмелели три водохранилища, снабжающие Симферополь питьевой водой. В этой связи со 2 сентября вводятся графики подачи воды в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.