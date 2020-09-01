Переоборудование пищеблоков в школах Крыма завершат через два года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Модернизацию пищеблоков оставшихся 134 школ Крыма, не соответствующих федеральным требованиям для организации горячего питания учеников 1-4 классов, завершат к середине 2022 года. Об этом сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов. В школах, технически готовых к этому, дети должны начать получать питание с 1 сентября этого года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. При этом в Крыму подобная региональная программа действовала и раньше. В 2020 году за счет средств федерального бюджета будет финансироваться горячее питание для детей в 413 школах, за счет бюджета республики - в 134 школах.

"Во всех школах 100% питание будет организовано, даже в тех 134 школах, где нет пищеблоков. Программа перевооружения до середины 2022 года завершится в полном объеме", - сказал Аксенов.

Школы Крыма начинают новый учебный год в очном режиме, переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса не планируется. В Крыму будут работать 547 общеобразовательных организаций, в том числе три новые школы. За парты сядут 214 тыс. детей, из них 24 тыс. первоклассников.