Число привитых от гриппа жителей Волгоградской области вырастет на 25% в этом году

ВОЛГОГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Прививочная кампания от гриппа в Волгоградской области охватит около 1,5 млн человек, что на 25% больше, чем в 2019 году. Вакцинацию начнут с беременных женщин и детей, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона во вторник.

"Первую партию вакцины уже получили, это около 62 тыс. доз, их передали в учреждения, чтобы делать прививки детям и беременным. Планируется, что медики вакцинируют 60% населения, то есть примерно 1,5 млн человек", - сказал собеседник агентства. В 2019 году вакцинацию от гриппа прошли 1,2 млн человек.

Отмечается, что в первую очередь также будут прививать медиков, педагогов, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, для них вакцина поступит в регион в ближайшее время.

Чтобы избежать очередей в поликлиниках, облздрав сформировал специальные бригады, которые будут выезжать в школы, детские сады, а также на крупные предприятия. "Людей будут прививать по желанию на местах, чтобы разгрузить очереди в поликлиниках", - уточнили в облздраве.

Прививки детям будут делать только с письменного согласия родителей.