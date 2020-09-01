Пострадавшим от пожара в поселке под Оренбургом выделят 265 тыс. рублей на первую помощь

ТАСС, 1 сентября. Власти Оренбургской области выделят 265 тыс. рублей на предметы первой необходимости пострадавшим при пожаре в поселке Колтубановский Бузулукского района, также жители после проверки документов получат выплаты на покупку жилья. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"При пожаре 28 августа в поселке Колтубановский Бузулукского района пострадало восемь семей, три из которых с детьми. Из областного бюджета семьям будет оказана помощь на приобретение предметов первой необходимости на общую сумму 265 тыс. рублей. Денежные средства поступят на счета погорельцев в ближайшее время. Всем пострадавшим предложены варианты временного размещения", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас одна жительница поселка находится в больнице, мужчина пенсионного возраста - в профилактории "Луч". Остальные пострадавшие отказались от размещения и расположились у родственников. Для двух пострадавших семей с детьми педагоги района собрали 96 тыс. рублей, полностью подготовив их к школе. К помощи подключаются местные жители, предприниматели и волонтеры. Взрослых также обеспечили одеждой и вещами первой необходимости. По поручению губернатора в поселок направили автомобиль с продовольственными наборами - волонтеры проекта "Хочу помочь56" доставили их каждой семье. В штабе поселка пострадавшие также могут выбрать вещи и наборы, собранные казаками.

В правительстве добавили, что сейчас в поселке проводится расчистка территории - на площадке работают бригады компаний "Оренбургнефть", "Новый поток" и местные жители. "В настоящее время произведена экспертная оценка ущерба имущества каждого собственника. Следующий этап - проверка документов, после чего все собственники должны получить выплаты на покупку жилья в поселке Колтубановский. Пострадавшим необходимо восемь жилых помещений", - сообщили в пресс-службе.

В поселке Колтубановский 28 августа произошел пожар, площадь которого составила более 1,5 тыс. кв. м. Огнем было повреждено более 10 домов и еще 12 надворных построек. Пострадал один человек, в поселке вводился режим ЧС.