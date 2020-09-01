Свыше 7,6 тыс. мест в системе допобразования детей создадут в Тверской области

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют открыть более 7,6 тыс. новых мест в учреждениях дополнительного образования в 2020-2021 годах. Их создадут, в том числе на базе 34 районных филиалов детского технопарка "Кванториум", сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"В 84 образовательных учреждениях Тверской области в 2020-2021 годах будет создано 7 661 новое место для реализации общеразвивающих программ дополнительного образования. Участниками проекта являются все муниципальные образования Верхневолжья. <...> В 2020 году в Тверской области вводят 4 485 мест для дополнительного образования школьников, в 2021 году - 3 176 мест", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Новые места, по данным пресс-службы, открываются по туристско-краеведческому, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному, техническому, художественному, естественнонаучному направлениям. "В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ не менее 40% новых мест создаются для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. Так, к уже созданным восьми центрам прототипирования и программирования в районах области будут открыты еще 34 новых спутника "Кванториума". Педагоги пройдут необходимое обучение", - добавили в пресс-службе.

Также допместа создадут за счет открытия до конца 2020 года в школах сел и малых городов 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В соответствии с задачами нацпроекта "Образование" охват детей дополнительными обучающими программами до 2024 года увеличится с 74% до 80%, добавили в пресс-службе.