Семья Владислава Крапивина назвала причину смерти писателя

"У него сердце не выдержало", - сказала она. По ее словам, врачи отмечали обострение всех болезней, которые были у писателя, проблемы с сердцем стали последствием инсульта.

Ранее стало известно, что писатель умер ранним утром в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния. Крапивин был госпитализирован 10 августа, а 12 августа ему сделали операцию.

Владиславу Крапивину был 81 год. Он автор повестей и романов - "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад" и многих других.