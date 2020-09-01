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Семья Владислава Крапивина назвала причину смерти писателя

Писатель умер из-за проблем с сердцем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Писатель Владислав Крапивин умер из-за проблем с сердцем, сообщила ТАСС во вторник невестка писателя Лариса Крапивина.

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"У него сердце не выдержало", - сказала она. По ее словам, врачи отмечали обострение всех болезней, которые были у писателя, проблемы с сердцем стали последствием инсульта.

Ранее стало известно, что писатель умер ранним утром в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния. Крапивин был госпитализирован 10 августа, а 12 августа ему сделали операцию.

Владиславу Крапивину был 81 год. Он автор повестей и романов - "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад" и многих других.

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