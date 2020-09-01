Лавров предложил студенту МГИМО обыграть на капустнике президентство Канье Уэста

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая во вторник на вопросы студентов МГИМО, с иронией предложил одному из них обыграть на капустнике возможное избрание американского рэпера Канье Уэста президентом США.

"Мы с Анатолием Васильевичем (речь идет о ректоре МГИМО Торкунове - прим. ТАСС) с первых же дней учебы в МГИМО стали писать капустники, в которых шутили над всеми - и над президентами, и даже над генеральными секретарями, - сказал министр, комментируя возможное президентство Уэста. - Поэтому над любым персонажем в США вы можете пофантазировать в своем творчестве".

"Надеюсь, вас-то точно не обвинят в том, что вы вмешиваетесь в чьи-то выборы", - с улыбкой добавил Лавров.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов будет Джозеф Байден, от республиканцев избирается Дональд Трамп. Уэст собирается участвовать в президентских выборах в США в качестве независимого кандидата.