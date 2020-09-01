Почти 1 тыс. мигрантов выехали из Самарской области в Узбекистан на поезде

ТАСС, 1 сентября. Специальный международный поезд вывез на родину почти 1 тыс. граждан Узбекистана, которые ранее не смогли покинуть страну из-за закрытых границ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее пункт временного размещения развернули в Самарской области для граждан Узбекистана, которые прибыли в регион, чтобы выехать на родину, но не могли этого сделать из-за закрытых границ. При лагере работает автолавка с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.

"Состоялся вывоз граждан в Узбекистан по маршруту Кинель-Ташкент, выехали 922 человека", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в лагере еще остаются люди, их число уточняется.

В мае в регион стали прибывать граждане Узбекистана, чтобы вернуться из РФ на родину. Они обратились с просьбой открыть им транзитный коридор для возвращения домой, но не могли попасть на территорию Первомайского района Оренбургской области, где был введен карантин из-за коронавируса. В итоге в Большечерниговском районе Самарской области собрались около 800 граждан Узбекистана. Их разместили в лагере-обсерваторе, затем начали отправлять на родину на специальных автобусах через территорию Казахстана.

Аналогичная ситуация сложилась в июне, когда 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области. Для отъезда на родину все они перешли российско-казахстанскую границу в пропускном пункте Маштаково (Оренбургская область). В августе поездами на родину выехали более 1 тыс. граждан Узбекистана, размещавшихся в палаточном лагере в Самарской области.