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МВД России вновь предлагает расширить список запрещенных и ограниченных наркотиков

Проектом предлагается пополнить первый список с запрещенными препаратами 12 наркотическими веществами и тремя психотропными веществами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. МВД РФ второй раз за год предлагает дополнить список запрещенных и ограниченных в России наркотических и психотропных средств. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом предлагается пополнить первый список с запрещенными препаратами 12 наркотическими веществами, тремя психотропными веществами. Второй список с ограниченными наркотиками будет дополнен двумя веществами, а третий список ограниченных психотропных веществ пополнится флуальпразоламом. Для всех этих веществ будет установлен значительный, крупный и особо крупный размеры.

3 августа было принято разработанное МВД в начале года постановление правительства о пополнении списка одним наркотическим веществом, а перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, четырьмя видами.

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