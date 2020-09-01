Путин назвал большим событием возвращение системы образования к привычной работе

НОВО-ОГАРЕВО, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал большим событием и большой радостью возвращение системы образования к привычной работе. Такое заявление он сделал во вторник во время Всероссийского открытого урока "Помнить - значит знать", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе, звонкам, переменам, живому, непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями. Такое возвращение, безусловно, для всех - это большое событие и большая радость", - сказал глава государства.