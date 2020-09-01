Соцучреждения в Мурманской области с 1 сентября вернулись к стандартному режиму работы

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Социальные учреждения Мурманской области для детей и взрослых с 1 сентября возобновили свою деятельность в стандартном режиме после введенных ранее ограничений из-за пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Сегодня с ряда учреждений, подведомственных Министерству соцразвития и Минздраву, снимаются ограничения по особому режиму работы из-за коронавируса. В период пандемии некоторые Дома ребенка, интернаты для престарелых и центры соцобслуживания перешли на круглосуточный закрытый формат. Стабилизация обстановки позволяет им вернуться к стандартному режиму работы", - сказано в сообщении.

Соответствующее постановление, снимающее ограничения с учреждений социальной сферы, обязывавшие их работать в закрытом круглосуточном режиме, во вторник подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Признать утратившим силу постановление правительства Мурманской области от 09.07.2020 № 489-ПП "О работе отдельных государственных областных учреждений в закрытом круглосуточном режиме. <…> Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года", - сказано в документе.

Постановлением правительства Мурманской области № 489-ПП от 09.07.2020 года до особого распоряжения были введены ограничения в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции среди лиц, проживающих в организациях социального обслуживания населения, домах ребенка, а также работников указанных организаций. Работа учреждений была организована в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью не чаще, чем один раз в две недели.

По данным оперативного штаба, на утро вторника в Мурманской области выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 48 - в Мурманске, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 12 892. При этом 2 276 человек находятся на лечении, 10 454 - выздоровели и выписаны из больницы, 162 пациента умерли.