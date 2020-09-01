В Липецкой области власти разрешили с 1 сентября возобновить работу кинотеатров

ТАСС, 1 сентября. Власти Липецкой области разрешили возобновить работу кинотеатров, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса с марта. В залах кинотеатров расстояние между зрителями составит не менее метра, сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

"Внесены изменения в постановление администрации Липецкой области №159. Разрешается работа кинотеатров. Владельцы должны соблюдать действующие рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении администрации региона. В управлении культуры Липецкой области ТАСС уточнили, что работа кинотеатров возобновляется с 1 сентября.

Постановление №159 администрации Липецкой области было принято 29 марта, в соответствии с ним с 30 марта в регионе введен режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, а с 9 мая установлен обязательный масочный режим.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в возобновляющих работу кинотеатрах необходимо соблюдать социальную дистанцию, продавать билеты будут с условием, что между зрителями сохранится расстояние не менее метра, исключение может быть сделано для членов одной семьи. Между сеансами в кинозалах обязательна дезинфекция помещений, сеансы в разных залах будут начинать с разницей не менее 15 минут, чтобы избежать скопления людей в коридорах.

За последние сутки в Липецкой области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 5 125. Из числа заразившихся 4 635 выздоровели человек, 27 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 25,5 млн человек, более 850 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения, выздоровели 815 705 человек, умерли 17 299. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.