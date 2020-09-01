{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Москалькова не получала обращений от граждан России о применении к ним силы в Белоруссии

Ранее Артем Важенков, подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Минске, в видеообращении заявил, что правоохранительные органы Белоруссии якобы необоснованно применяли насилие

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готова отреагировать на конкретные случаи необоснованного применения силы к россиянам во время беспорядков в Белоруссии, но пока к ней таких сигналов не поступало. Об этом она сообщила во вторник журналистам.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Москалькова сказала, что ранее Артем Важенков, подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Минске после президентских выборов, в своем видеообращении к ней поставил вопрос о том, что правоохранительные органы Белоруссии якобы необоснованно применяли насилие.

"Никаких подтверждений у меня нет, нет конкретных людей, которые могли бы сообщить о своей конкретной истории, связанной с применением этих насильственных мер. Если такие обращения будут поступать, я, конечно, на них отреагирую", - сказала Москалькова.

Теги
БелоруссияРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаКризис в Белоруссии
Молния
В новом КоАП сократят число составов и применение административного ареста
Читать полностью