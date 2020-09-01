Главы Петербурга и Ленобласти провели для школьников совместный "Урок Победы"

МУРИНО /Ленинградская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в День знаний провели совместный "Урок Победы" для кадетского класса школы в городе Мурино, передает корреспондент ТАСС.

"Я хотел вам рассказать один эпизод войны, одну воинскую операцию, о которой сегодня не так много говорят. Мы сегодня больше знаем про блокаду Ленинграда, Дорогу жизни, Невский пятачок, Ораниенбаумские высоты, Лужский рубеж. А это Свирско-Петрозаводская операция, которую проводил маршал победы Мерецков", - рассказал на уроке Дрозденко.

В ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции (1944 г.) войска Карельского фронта нанесли тяжелое поражение масельской и олонецкой группам финских войск и продвинулись на 200-250 км. 21 июля в районе Куолисма 32-я армия вышла на государственную границу с Финляндией. Красная армия очистила от противника большую часть Карелии, полностью ликвидировала угрозу Ленинграду (ныне - Санкт-Петербург) с севера и северо-востока, отбросила противника вглубь Финляндии. Это создало предпосылки для последующего выхода Финляндии из войны. Кроме того, создалась благоприятная обстановка для освобождения оккупированных районов советского Заполярья.

В свою очередь глава Санкт-Петербурга рассказал школьникам о блокаде Ленинграда и истории Мурино - в годы войны здесь располагался госпиталь для раненых солдат.

"На сегодняшний день вы являетесь хранителями нашей истории. В каждой семье есть герои и вы наверняка принимали участие в "Бессмертном полку", где каждый нес фотографию своего родственника, который воевал - кто-то погиб, а кто-то остался живой. И вы сегодня являетесь хранителями той памяти, победы, которую завоевали наши деды и отцы",- добавил Беглов.