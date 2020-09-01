Лавров: РФ договаривается о производстве в Латинской Америке препаратов от коронавируса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Борьба с пандемией расширила сферу взаимодействия России с государствами Латинской Америки, с которыми сейчас ведутся переговоры о налаживании совместного производства российских препаратов и вакцины от коронавируса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"Сфера приложения наших совместных усилий со странами Латинской Америки достаточно многообразна, - отметил он. - Это и высокие технологии, и военно-техническое сотрудничество, и, конечно же, борьба с организованной преступностью, в том числе посредством подготовки полицейских в региональных центрах, которые были специально созданы в Перу и в Никарагуа, а в последнее время добавилось и сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией".

"Мы предоставили многим странам региона тест-системы и сейчас договариваемся с целым рядом из них о поставке российских препаратов и вакцины, а также о совместном производстве препаратов российского происхождения и российской вакцины на производственных мощностях в этих странах", - добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "в развитии отношений со странами Латинской Америки, как и с другими государствами, Россия руководствуется прагматичными подходами и необходимостью искать общие интересы". "Латинская Америка - абсолютно точно одна из опор того многополярного мира, который сейчас объективно складывается, и эта опора будет делать будущий полицентричный миропорядок гораздо более устойчивым", - подчеркнул Лавров.