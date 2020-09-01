Научным руководителем института Арктики в Красноярске станет Артур Чилингаров

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Научным руководителем института Севера и Арктики, официально открывшегося во вторник на базе Сибирского федерального университета в Красноярске, назначат известного исследователя Артура Чилингарова, его согласие уже получено. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства края.

"По инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса научным руководителем института предложено назначить известного ученого, исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента РАН, депутата Государственной Думы РФ, Героя Советского Союза и Героя России, первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова. Согласие известного полярника получено", - говорится в сообщении.

Институт начнет работу в студгородке Красноярска, его кафедры также будут открыты на севере края в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске. Обучение будет проводиться пока по программе Международной северной школы (Северный рабфак), которая будет готовить абитуриентов с севера региона для дальнейшего поступления в институт, и бизнес-школы "Арктика", занимающейся переподготовкой и повышением квалификации людей с высшим образованием для работы в северных территориях.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России. В 2019 году в университете по инициативе губернатора края Александра Усса был создан департамент комплексного изучения Арктики.