Мишустин в День знаний прибыл в Краснодар

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во вторник в Краснодар, где посетит Кубанский государственный университет (КубГУ).

Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина встретится со студентами, учеными и предпринимателями, а также осмотрит образовательный эколого-аналитический центр "Аналит", который действует как научно-исследовательское и производственное подразделение университета.

Мишустина в поездке сопровождают министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В 2020 году КубГУ исполняется 100 лет. На сегодняшний день в вузе учатся около 28 тыс. студентов, в том числе иностранных, представляющих 55 государств.

В 2019 году был начат ремонт центрального кампуса КубГУ, на работы было выделено 83,3 млн рублей из федерального бюджета, а также 67,4 млн рублей из внебюджетных средств университета. В 2020 году ремонт завершился, заключительной точкой стало обновление фасада здания, который является одним из важнейших элементов архитектурного облика города.