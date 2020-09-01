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День знаний - 2020

Мишустин в День знаний прибыл в Краснодар

Премьер посетит там Кубанский госуниверситет

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во вторник в Краснодар, где посетит Кубанский государственный университет (КубГУ).

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Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина встретится со студентами, учеными и предпринимателями, а также осмотрит образовательный эколого-аналитический центр "Аналит", который действует как научно-исследовательское и производственное подразделение университета.

Мишустина в поездке сопровождают министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В 2020 году КубГУ исполняется 100 лет. На сегодняшний день в вузе учатся около 28 тыс. студентов, в том числе иностранных, представляющих 55 государств.

В 2019 году был начат ремонт центрального кампуса КубГУ, на работы было выделено 83,3 млн рублей из федерального бюджета, а также 67,4 млн рублей из внебюджетных средств университета. В 2020 году ремонт завершился, заключительной точкой стало обновление фасада здания, который является одним из важнейших элементов архитектурного облика города.

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Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияШадаев, Максут ИгоревичФальков, Валерий НиколаевичДень знаний - 2020
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