Миллион заразившихся коронавирусом. Россия стала четвертой преодолевшей этот порог страной

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия стала четвертым государством мира, где подтвердили больше миллиона случаев заражения коронавирусом, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. С появления на территории страны первых инфицированных, о которых стало известно 31 января, прошло семь месяцев.
Первыми порог в миллион заразившихся преодолели США - по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, это случилось 28 апреля. Первый случай коронавирусом в Соединенных Штатах был зафиксирован 21 января. На данный момент в стране подтвердили уже более 6 млн случаев заражения.
Бразилия, которая сейчас занимает второе место в мире по количеству инфицированных - около 3,9 млн, официально сообщила о миллионном пациенте 20 июня. О первом заразившемся стало известно примерно за четыре месяца до этого - 26 февраля.
Бразилию догоняет Индия, где выявлено уже почти 3,7 млн случаев. Власти этой страны подтвердили первый случай заражения 30 января, а миллионный - 17 июля.
При этом по числу заразившихся на 100 тыс. жителей Россия, как отметили во вторник в Роспотребнадзоре, занимает 56-е место в мире. По подсчетам ТАСС, этот показатель в стране равен примерно 681,5. В Соединенных Штатах и Бразилии, занимающих соответственно 10-е и 11-е места, он составляет 1 803 и 1 974. В Индии за счет большой численности населения на каждые 100 тыс. граждан приходится порядка 264 инфицированных.
Темпы распространения
Темпы распространения новой инфекции в России остаются самыми низкими среди стран, где заразились больше 1 млн человек.
В США за минувшие сутки подтвердили 33 888 случаев заражения, в относительном выражении прирост оказался на уровне около 0,56%. В Бразилии эти показатели составили соответственно 45 961 и 1,19%, в Индии - 69 921 и 1,93%.
В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявили 4 729 инфицированных, в относительном выражении прирост составил порядка 0,47%.
Распространение коронавируса в России серьезно отличается от эпидемий в США, Бразилии и Индии - она прошла пик заболеваемости еще в мае, и с тех пор число выявляемых случаев медленно, но постоянно снижается. Соединенные Штаты после весенней вспышки столкнулись с новым подъемом заболеваемости в июне - июле, в Бразилии максимальный прирост числа заразившихся фиксировался во второй половине июля, а в Индии эпидемический процесс только набрал обороты.
Доля выздоровевших
Среди государств, где число заразившихся жителей превышает миллион, Россия занимает первое место по доле уже вылечившихся - она сейчас составляет 81,6%. В общей сложности в стране выздоровели 815 705 человек.
В Бразилии и Индии показатели схожие: в латиноамериканской стране выписали 76,9% пациентов, в азиатской - 79,3%. В Соединенных Штатах, однако, вылечились только 36,2% инфицированных.
Летальность
В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами пандемии стали 183 598 человек, или около 3% заразившихся. В Бразилии зарегистрировали 121 381 смерть из-за новой инфекции, однако в относительном выражении летальность коронавируса чуть выше - 3,1%.
В Индии показатель примерно соответствует российскому - 1,77%. Всего в азиатской стране, по официальным данным, умерли 65 288 пациентов с коронавирусом.
По информации оперативного штаба на утро вторника, в России зафиксированы 17 299 летальных исходов, то есть умерли 1,73% всех заразившихся. Однако эти данные не являются окончательными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, уже представленную властями.