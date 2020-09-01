Миллион заразившихся коронавирусом. Россия стала четвертой преодолевшей этот порог страной

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия стала четвертым государством мира, где подтвердили больше миллиона случаев заражения коронавирусом, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. С появления на территории страны первых инфицированных, о которых стало известно 31 января, прошло семь месяцев.

Первыми порог в миллион заразившихся преодолели США - по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, это случилось 28 апреля. Первый случай коронавирусом в Соединенных Штатах был зафиксирован 21 января. На данный момент в стране подтвердили уже более 6 млн случаев заражения.

Бразилия, которая сейчас занимает второе место в мире по количеству инфицированных - около 3,9 млн, официально сообщила о миллионном пациенте 20 июня. О первом заразившемся стало известно примерно за четыре месяца до этого - 26 февраля.

Бразилию догоняет Индия, где выявлено уже почти 3,7 млн случаев. Власти этой страны подтвердили первый случай заражения 30 января, а миллионный - 17 июля.

При этом по числу заразившихся на 100 тыс. жителей Россия, как отметили во вторник в Роспотребнадзоре, занимает 56-е место в мире. По подсчетам ТАСС, этот показатель в стране равен примерно 681,5. В Соединенных Штатах и Бразилии, занимающих соответственно 10-е и 11-е места, он составляет 1 803 и 1 974. В Индии за счет большой численности населения на каждые 100 тыс. граждан приходится порядка 264 инфицированных.

Темпы распространения

Темпы распространения новой инфекции в России остаются самыми низкими среди стран, где заразились больше 1 млн человек.