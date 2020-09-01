До 1,1 тыс. мест предусмотрели в больницах Смоленской области при ухудшении эпидобстановки

ТАСС, 1 сентября. Количество мест в инфекционных госпиталях, работающих на базе больниц Смоленской области, увеличат с 314 до 1,1 тыс. в случае подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в предстоящем эпидсезоне. Половина коек предназначена для оказания помощи детям, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В настоящее время на базе медицинских организаций области развернуто 314 коек инфекционного профиля, из них 167 - для лечения взрослых пациентов и 147 - для детей. В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции их количество может быть увеличено до 1 135 коек, из них 50% будут предусмотрены для детского населения", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Чтобы избежать так называемого перекрестного инфицирования в регионе разработают порядок госпитализации больных гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией и пневмонией. В медорганизациях в наличие есть почти 500 санитарных машин, 141 аппарат искусственной вентиляции легких, запас индивидуальных средств защиты органов дыхания, рассчитанный на 12 недель. "Работа поликлиник и амбулаторно-поликлинических подразделений организована таким образом, что медицинская помощь пациентам с признаками ОРВИ будет в приоритетном порядке оказываться на дому", - приводит пресс-служба слова начальника областного департамента по здравоохранению Елены Войтовой.

Войтова отметила, до конца 2020 года от гриппа и ОРВИ планируется привить 436 тыс. жителей - 48% от общей численности населения. "Направлена заявка в Министерство здравоохранения РФ на получение дополнительных 108 тыс. доз вакцины против гриппа для жителей области. Кроме того, за счет регионального бюджета будет закуплено дополнительно 3 тыс. доз вакцины. Иммунизация против гриппа будет проводиться на базе 36 учреждений здравоохранения, а также силами 305 мобильных прививочных бригад", - добавила она.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Смоленской области количество случаев заражения коронавирусом снизилось почти в три раза в течение пяти последних недель. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 176 заразившихся, из них девять - за последние сутки, 5 300 человек - выздоровели, 128 - умерли.