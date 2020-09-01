Путин считает полезным совмещение работы и учебы

НОВО-ОГАРЕВО, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что совмещение работы и учебы при грамотной организации процесса идет только на пользу общему качеству образования. Такое мнение он высказал во время Всероссийского открытого урока "Помнить - значит знать", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Я не вижу здесь никакого противоречия, но, разумеется, все должно быть в рамках разумного, одно должно дополнять другое, а не мешать одно другому. Поэтому если такой разумный баланс будет найден <…>, то в конечном итоге это пойдет только на пользу и тем, кто работает, будет способствовать в известной степени закалке характера, и одновременно помогать тем, кто учится", - сказал Путин. Он добавил, что грамотное совмещение работы и учебы "только пойдет на пользу".

Российский лидер заметил, что в России, впрочем, как и в других странах, люди всегда совмещали учебу с трудовой деятельностью.

"Вопрос возникает в современных условиях, когда знаний требуется все больше и больше, не отвлекает ли работа от получения этих знаний? Думаю, что нет", - сказал Путин. Обращаясь к школьнику, задавшему вопрос, глава государства заметил, что видеть результаты своего труда является хорошей мотивацией. "Вы работаете в сельской местности, как и ваши родители, значит - это мотивация к тому, чтобы получать больше знаний именно в этой сфере. Вы посмотрели, как урожай растет, я уверен, у вас наверняка возникает мысль о том, как сделать так, чтобы урожай был больше? Как сделать, чтобы трудозатраты были меньше? Как сделать, чтобы результаты вашей работы были качественнее?" - сказал президент, заметив, что постановка этих вопросов автоматически заставляет сделать шаг, чтобы решить эти задачи. Именно поэтому, по его словам, одновременная учеба и работа не противоречат друг другу.

В качестве примера Путин привел систему организации работы студенческих отрядов. "Там ведь тоже совмещение работы и учебного процесса. Я сам работал в студенческих отрядах, и мне это не мешало, также и моим однокурсникам в университете", - поделился личным опытом Путин.

Он также напомнил, что по российским законам с 14 лет с согласия родителей или опекунов можно заключить трудовые договоры, а с 16 лет можно заниматься предпринимательской деятельностью. "Поэтому, повторю еще раз, одно другому не мешает, а если правильно организовать этот процесс, будет только помогать, пойдет на пользу", - заключил глава государства.