Путин считает нецелесообразным полный перевод образования в дистанционный формат

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дистанционное образование не может заменить традиционное, и планов по полному переводу российского образования в дистанционный формат нет. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока.

"Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению, нецелесообразно и ни к чему", - сказал глава государства, уточнив, что "планов таких нет".

При этом Путин отметил, что полученный опыт обучения в дистанционном формате тоже должен быть задействован.

Он добавил, что дистанционное обучение в отдельных случаях продемонстрировало свои преимущества, этим нужно воспользоваться в будущем. "Это уже свершившийся факт, что это онлайн-обучение приобрело широкое распространение, как и работа на удаленке. Это, безусловно, факт сегодняшнего дня, который будет иметь место, развиваться в будущем", - сказал глава государства.