Дегтярев: столовые в школах Хабаровского края планируется полностью переоборудовать за год

ТАСС, 1 сентября. Правительство Хабаровского края за год планирует переоборудовать все школьные столовые для качественного обеспечения детей горячим питанием, заявил во вторник врио губернатора Михаил Дегтярев во время прямой линии в соцсетях.

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"Мы взяли на себя обязательство перед Министерством просвещения [России] за ближайшие два, даже, неверное, успеем за год, все столовые и комбинаты питания полностью переоборудовать за счет краевого и федерального бюджета", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что из-за неготовности нескольких столовых край недополучил из федерального бюджета 80 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для учащихся младших классов. "Мы в ручном режиме все это дело отрегулировали за август, и все школы будут обеспечивать младшеклассников горячим питанием. Ну, а я со своей стороны был вынужден из краевого бюджета 80 млн выделить на эти цели", - добавил глава региона.

24 августа Дегтярев заявил, что в Хабаровском крае более 80 школ из 381 оказались не готовы к обеспечению бесплатным горячим питанием, из-за чего решать проблему пришлось в срочном режиме.

Сделать бесплатным горячее питание для учащихся начальных классов предложил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.