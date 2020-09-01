AFP: Charlie Hebdo переиздаст карикатуры, ставшие причиной теракта в редакции

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Еженедельная газета Charlie Hebdo переиздаст в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание стало мишенью террористов в 2015 году. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP).

Номер газеты выйдет в среду, когда в Париже начнется большой судебный процесс по делу о данном теракте. Публикацию будут сопровождать слова карикатуриста Риса: "Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле". "Публикация этих карикатур представляется нам необходимым шагом перед началом судебного процесса", - приводит агентство текст редакционной статьи.

Вооруженное нападение террористов, братьев Саида и Шерифа Куаши, было совершено на парижскую редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года. В ходе его были убиты 12 человек, включая двух полицейских, охранявших журналистов, ранее получавших многочисленные угрозы от радикальных исламистов. От рук радикалов погибли, в частности, такие известные во Франции карикатуристы как Шарб, Жан Кабю и Жорж Волински. Нападение террористов последовало вскоре после публикации изданием 12 карикатур на пророка Мухаммеда.

На предстоящем в Париже судебном процессе перед судьями предстанут 14 обвиняемых. Будут заслушаны многочисленные свидетели. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа.