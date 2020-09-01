Мишустин осмотрел отремонтированное здание Кубанского госуниверситета

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Краснодарский край осмотрел отремонтированное здание Кубанского государственного университета (КубГУ), где обновили фасад к 100-летию учебного заведения, передает корреспондент ТАСС.

Мишустин начал свою поездку в Краснодар с посещения Кубанского государственного университета. Как рассказал премьер-министру ректор учебного заведения Михаил Астапов, КубГУ через пять дней исполнится 100 лет. "50 лет назад был изготовлен этот фасад, но он за эти годы пришел в негодность, и вот мы в течение года его восстанавливали c сохранением исторического облика", - сказал он главе кабмина.

Мишустина в поездке сопровождают министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Ремонт центрального кампуса КубГУ начался в 2019 году. На ремонт было выделено более 83 млн рублей из федерального бюджета и около 67 млн рублей из внебюджетных средств университета. Ремонт завершился к 100-летию университета.

Деятельность молодых ученых

Также Мишустин осмотрел выставку проектов и разработок молодых ученых Кубанского государственного университета.

Ученые университета показали премьеру автоматизированный комплекс "ИКМед" концерна "Калашников", в разработке которого они участвовали. Комплекс позволяет выявлять людей с повышенной температурой в местах массового скопления: на предприятиях, вокзалах и аэропортах.

"У Владимира Васильевича 34,8, может такое быть?" - спросил Мишустин, увидев показатели температуры у сопровождающего его полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова. Ему ответили, что система показывает температуру на поверхности тела человека. Мишустин уточнил, применяется ли уже разработка, и получил положительный ответ.

Студенты показали Мишустину прототип системы активного ультразвукового мониторинга состояния инженерных конструкций. Они продемонстрировали методы ультразвуковой диагностики, с помощью которых можно обнаруживать скрытые дефекты в деталях самолетов, мостов и трубопроводов, рассказали о мембранах для извлечения ценных компонентов из отходов производств, переработки отходов животноводства, получения дешевых удобрений из стоков полигонов ТБО и сточных вод. Кроме того, аспиранты представили разработку, которая позволяет с помощью микробов вырабатывать электричество.

Об университете

Кубанский государственный университет был основан 5 сентября 1920 года. На сегодняшний день в университете обучается около 28 тыс. студентов из 55 стран мира. Вуз является одним из крупнейших в ЮФО. На официальном сайте вуза говорится, что в 2009 году, согласно рейтингу независимого рейтингового агентства "РейтОР", Кубанский государственный университет вошел в число лучших университетов мира. КубГУ занял 314 место в мире, став 10-м среди российских вузов и опередив все учебные заведения Южного федерального округа.