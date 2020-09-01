Ежегодный праздник "Здравствуй, школа" в Хабаровске отменили из-за акций протеста

ТАСС, 1 сентября. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил запланированный на 5 сентября праздник "Здравствуй, школа" на площади Ленина в Хабаровске из-за проходящих там митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом во вторник Дегтярев сообщил во время прямой линии в соцсетях.

"У нас традиционно проводился праздник "Здравствуй, школа" в первую субботу сентября каждый год. Я знаю, работу министерство образования и науки [Хабаровского края] начало в этом направлении. Хотели на площади Ленина в эту субботу провести праздник. Но учитывая, что у нас есть еще граждане, которые продолжают нарушать порядок, собираться на площади Ленина, высказывать протестные свои настроения, я считаю, что это не очень уместно, и предлагаю в этом году это мероприятие просто отменить", - сказал Дегтярев. Также глава региона напомнил о сложной ситуации с коронавирусом в крае.

В Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несогласованные акции. Они начались после задержания бывшего губернатора региона Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Наиболее массовые акции протеста проходят по субботам.