Более тысячи человек почтили память жертв теракта в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Более тысячи человек пришли почтить память жертв теракта в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии в первые часы трехдневной вахты, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"Люди приходят и в школу, и на кладбище "Город Ангелов". <...> Уже более тысячи человек почтили память", - сказал собеседник агентства.

Траурные мероприятия начались в разрушенном здании со школьного звонка в 09:15 мск, когда 16 лет назад раздался первый выстрел террористов. Люди с раннего утра приходят с цветами, зажигают свечи у фотографий погибших в спортзале, во двор школы принесли и игрушки, воду, которую не разрешали заложникам пить террористы, удерживая в спортзале в течение трех дней. Память погибших почтил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены правительства, общественники.

Во Дворце культуры Беслана открылась фотовыставка "Помнить, чтобы жить". На ней представлены кадры освобождения детей и взрослых, работы спецназа. Ранее выставка была показана в семи регионах страны.

Первый день вахты завершится заупокойной службой, во дворе школы зажгутся свечи.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.