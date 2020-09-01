Нарышкин: победа СССР над Японией сделала возможным успех Китая в освободительной борьбе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Солдаты и командиры Красной армии ценой тысяч жизней сделали возможной победу Китая в борьбе против японской Квантунской армии 75 лет назад, тем самым сократив потери среди союзников и мирного населения. Об этом заявил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе российско-китайского телемоста, посвященного окончанию Второй мировой войны.

"Успех наступательной операции в Манчжурии позволил прорвать оборону противника, огромная миллионная Квантунская армия капитулировала всего за 10 дней. Красная армия вместе с нашими китайскими братьями освободила территории северо-восточного Китая и северную часть Корейского полуострова. Историки единодушны во мнении, что своевременная помощь советских вооруженных сил позволила приблизить победу в освободительной антияпонской войне китайского народа и существенно уменьшить потери среди союзников и мирного населения. Сегодня на территории КНР покоится прах почти 15 тысяч советских бойцов и командиров, в России высоко ценят заботу китайского народа о наших общих памятниках и воинских захоронениях", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что Советский Союз оказал Китаю большую помощь в послевоенном восстановлении страны.

"В послевоенный период руководство Советского Союза оказало серьезную помощь в восстановлении китайской промышленности, началась реализация совместных инфраструктурных проектов, две наши страны выработали стратегию продвижения общих интересов на международных площадках. 14 февраля 1950 года между КНР и Советским Союзом был заключен договор о дружбе, союзе и взаимопомощи. Заложенные в нем принципы взаимного уважения и доверия остаются фундаментом российско-китайского сотрудничества и по сей день, когда наши отношения приобрели характер глубокого стратегического партнерства", - подчеркнул председатель РИО.

По его словам, особенно ярко это проявилось после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и в ходе создания Советским Союзом собственной атомной бомбы.

"Не секрет, что американская демонстрация военной мощи в Хиросиме и Нагасаки имела характер ядерного шантажа, направленного против Советского Союза. В ответ советская наука и внешняя разведка приняли этот вызов, и вскоре Советский Союз располагал собственным оружием подобного типа, что исключало возможность безнаказанной агрессии из-за океана. Китайские специалисты были ознакомлены с нашими ядерными разработками, что подразумевало высочайшую степень доверия между нашими странами и народами", - отметил Нарышкин.

Председатель Российского исторического общества также напомнил о роли Нюрнбергского и Токийского трибуналов и выразил убеждение в недопустимости пересмотра их итогов.

"Извлекая уроки истории, Китай и Россия выступают с позиции незыблемости приговоров, вынесенных Нюрнбергским и Токийским трибуналами. Убежден, что любые попытки их пересмотра должны строго пресекаться международным сообществом. В последние годы и в России, и в Китае было проведено немало крупных исследований, посвященных Второй мировой войне, поэтому сегодня мы с большим интересом послушаем оценки наших китайских коллег, обменяемся мнениями по наиболее значимым вопросам сохранения исторической памяти", - добавил Нарышкин.