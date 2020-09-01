В Татарстане более 500 учащихся протестируют суперсервис "Я - школьник"

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Суперсервис (комплекс цифровых услуг) "Я - школьник" начали тестировать более 500 учащихся школ Татарстана, сообщается во вторник на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"Я - школьник" - мобильный цифровой инструмент для учащихся школ. С его помощью дети смогут пользоваться электронным дневником, следить за своей успеваемостью, получать подсказки о том, на какие предметы стоит обратить пристальное внимание.

"В День знаний свыше 500 школьников из Казани, Зеленодольского, Лаишевского, Альметьевского, Нижнекамского и Набережночелнинского районов республики начали знакомиться со своим персональным цифровым помощником - суперсервисом "Я - школьник". В течение месяца они будут тестировать новое мобильное приложение и давать разработчикам обратную связь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, команда разработчиков направила приглашения для участия в тестировании в 10 школ Татарстана. Откликнулись более 500 учащихся 5-10 классов, они получили доступ к приложению. В ходе тестирования разработчики станут держать с учащимися обратную связь, все общение будет вестись в специальных чатах и канале в мессенджере Telegram. Как отметил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, суперсервис был разработан для трансформации учебного процесса.

"Приложение создается с учетом потребности целевой аудитории и дорабатывается совместно с пользователями. Таким образом, школьники, принимающие участие в тестировании, станут неофициальной командой Минцифры. Они первыми смогут опробовать приложение и дать обратную связь, которая обязательно будет учтена разработчиками", - цитирует его пресс-служба министерства.

Планируется, что в будущих версиях суперсервиса появится функционал, который поможет детям в игровой форме выстраивать понимание о своих интересах и получать мотивацию для достижения успехов в учебной и внеучебной деятельности, уточнили в пресс-службе.