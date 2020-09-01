Власти Хабаровского края планируют снизить транспортный налог в 2021 году

ТАСС, 1 сентября. Власти Хабаровского края планируют добиться снижения транспортного налога в регионе, соответствующий законопроект внесут в сентябре в краевую думу. Об этом сообщил во вторник врио губернатора края Михаил Дегтярев во время прямой линии в соцсетях.

"Транспортный налог будет или ниже, или сопоставим с Приморским краем. А стоить это нам (бюджету края) будет 226 млн [рублей]. 7 сентября вношу законопроект о снижении транспортного налога в краевую думу. Дождемся 7-го, и в следующем году исчисление будет уже по-новой. Транспортный налог будет снижен", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что "нашел резервы за счет сокращения управленческих расходов". "Я попросил просчитать несколько вариантов наше министерство финансов. Мы видим, что экономия на следующий год у нас по управленческому аппарату - 405 млн [рублей], мы на 5% снижаем расходы на чиновников, депутатов и мировых судей", - добавил врио губернатора.