В Псковской области появилась социальная карта для льготников

ТАСС, 1 сентября. Социальные карты на базе платежной системы "Мир", объединяющие платежную и транспортные функции, начали выдавать во вторник льготникам Псковской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

Проект реализован областными властями по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова в партнерстве с региональным отделением ПАО Сбербанк.

"Социальная карта - многоступенчатый проект, в создание и развитие которого были вовлечены десятки людей. Это фактически прямая материальная помощь, которую можно использовать для покупки наиболее востребованных и актуальных товаров. Очень рад, что Сбербанк поддержал нашу инициативу. Совместными усилиями мы создали удобный платежный инструмент, у которого, безусловно, большой потенциал", - сказал Ведерников, отметив, что в значительной степени проект ориентирован на помощь многодетным семьям.

Сразу после получения социальной карты жители смогут использовать ее как банковскую, совершать по ней платежные операции, снимать наличные, получать пенсии. Чтобы использовать ее в качестве льготного проездного билета, нужно обратиться в МФЦ с паспортом и документом для активации сервиса. Обслуживание, выпуск и перевыпуск социальной карты жителя области бесплатные.

Управляющая Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко что банк планирует развивать этот проект. "Мы планируем развивать проект. Так, до конца этого года у карты появится еще одна опция - начисление выплат по социальному пособию граждан", - сказала она.