Путин считает, что Минобороны блестяще справилось с созданием сети нахимовских училищ

НОВО-ОГАРЕВО, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России блестяще справилось с задачей создания нахимовских училищ на всех военных флотах страны. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, отвечая в режиме видеоконференции на вопросы школьников во время Всероссийского открытого урока.

Один из вопросов главе государства задал нахимовец открытого ранее во вторник калининградского филиала Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге Владимир Лапшин.

"Хочу поздравить тебя и всех твоих товарищей с тем, что вы приступили к учебе в новом филиале нахимовского училища петербургского, и таким образом мы закончили создание филиалов нахимовского училища на всех российских флотах", - сказал Путин. "Это большое мероприятие, связанное с подготовкой будущих кадров для Военно-морского флота России. Министерство обороны блестяще справилось с этой задачей", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что число довузовских учебных заведений Минобороны РФ насчитывает несколько десятков. "И все они самого высокого качества", - указал Путин. По его словам, нахимовское училище - это учебное заведение "с очень хорошей историей, блестящими преподавательскими кадрами, с хорошими методиками образования".

"Оборачиваясь к прошлому, обращаясь к прошлому - я уже об этом тоже говорил - мы, конечно, должны смотреть в будущее. И то, что вы в новом учебном заведении, оборудованном по последнему слову техники и требований сегодняшнего дня для учебного процесса будете получать современные нужны вам знания - я этому очень рад", - резюмировал глава государства.

Приглашение президента

Владимир Путин постарается приехать в калининградский филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны.

"Обязательно постараюсь приехать", - ответил Путин в ответ на приглашение курсанта Лапшина. Президент выразил уверенность, что нахимовцы и их родители останутся довольны уровнем знаний, которое дает учебное заведение.

"Здесь, я знаю, новые лаборатории, новые учебные классы с современным оборудованием, и все это будет, безусловно, вами эффективно использовано для получения новых знаний не только в области военно-морского дела, но и широких знаний вообще", - подчеркнул глава государства.