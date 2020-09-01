Минтруд регламентирует процедуру получения компенсации за моральный ущерб

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты регламентирует процедуру получения компенсации за моральный ущерб. Проект поправок в Трудовой кодекс уже подготовлен, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда РФ.

"Процедура истребования компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав будет упрощена. Соответствующий проект поправок в Трудовой кодекс подготовлен и вынесен на общественное обсуждение Минтрудом России", - сказали в министерстве.

Там пояснили, что в настоящий момент, если работник и работодатель не приходят к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, работнику приходится обращаться в суд. Когда факт нарушения признан судебным решением, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального вреда, поскольку на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации.

"Законопроект, подготовленный Минтрудом России, устанавливает сроки, в течение которых можно обратиться за судебным взысканием компенсации морального вреда в связи нарушением трудовых прав. Работник сможет подавать иск либо одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично", - добавили в Минтруде.

В министерстве также напомнили, что с требованием о восстановлении нарушенных прав работник, в соответствии с Трудовым кодексом, вправе обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику, в связи с его увольнением, сведений о трудовой деятельности.