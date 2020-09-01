Крымский инженерно-педагогический университет снизил стоимость обучения

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) отменило приказ о повышении стоимости обучения для студентов, сообщается во вторник на сайте Минобразования республики.

Президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании с членами правительства РФ обратил внимание главы Минобрнауки на то, что ряд вузов повысил стоимость обучения. В числе прочих он назвал Крымский инженерно-педагогический университет.

"В данном случае имела место несогласованность действий университета и министерства по формированию окончательной стоимости образовательных услуг", - пояснила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик, ее слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что университетом не заключено ни одного договора об оказании платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год, деньги на счет учреждения не поступали.

В сообщении отмечается, что стоимость обучения для студентов осталась на уровне 2019 года. "Также руководством университета рассматриваются в индивидуальном порядке заявления студентов и предоставляется рассрочка на оплату обучения. Следует отметить, что стоимость обучения в университете является одной из самых низких и доступных в Республике Крым. Также Советом министров Республики Крым ежегодно увеличивается количество бюджетных мест в университете", - отмечается в сообщении.

Министерство образования, науки и молодежи Крыма выступает учредителем КИПУ, созданного в 1993 году в Симферополе и имеющего филиалы в разных городах полуострова.