"ВКонтакте" поможет избавиться от вредных привычек

"ВКонтакте" представила мини-приложение "Чеклисты", с помощью которого пользователи смогут избавится от вредных привычек, а также закрепить полезные. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

В приложении можно указать собственную цель или выбрать из предложенных - например, правильно питаться, делать зарядку, отказаться от кофе, фастфуда или курения. Затем определить срок на ее достижение и отмечать этапы в календаре.

Для каждого чеклиста можно настроить напоминания, они будут приходить в личные сообщения. Пользователи из мини-приложения смогут публиковать истории или записи о своем прогрессе.

Сервис реализован на платформе VK Mini Apps. Он работает в приложении VK и десктопной версии "ВКонтакте".