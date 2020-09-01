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"ВКонтакте" поможет избавиться от вредных привычек

В мини-приложении "Чеклисты" можно создать цель и отмечать этапы ее достижения

"ВКонтакте" представила мини-приложение "Чеклисты", с помощью которого пользователи смогут избавится от вредных привычек, а также закрепить полезные. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

В приложении можно указать собственную цель или выбрать из предложенных - например, правильно питаться, делать зарядку, отказаться от кофе, фастфуда или курения. Затем определить срок на ее достижение и отмечать этапы в календаре.

Для каждого чеклиста можно настроить напоминания, они будут приходить в личные сообщения. Пользователи из мини-приложения смогут публиковать истории или записи о своем прогрессе. 

Сервис реализован на платформе VK Mini Apps. Он работает в приложении VK и десктопной версии "ВКонтакте". 

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