{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Астраханский министр образования вернулся к работе после перенесенного коронавируса

Виталий Гутман сообщил, что абсолютно здоров

АСТРАХАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман выздоровел и вышел на работу после перенесенного коронавируса. Об этом он сам рассказал ТАСС во вторник.

На эту тему

"Я абсолютно здоров, сегодня уже приступил к работе, у меня все хорошо", - сказал Гутман.

Ранее сообщалось, что три министра астраханского правительства заразились коронавирусом. Это министр образования и науки региона Виталий Гутман, министр экономического развития региона Казбек Хадиков и министр строительства и ЖКХ региона Александр Иванников.

Министерства работают в штатном режиме, но часть контактных сотрудников перешла на удаленный режим работы.

Теги
РоссияАстраханская область
"ВКонтакте" поможет избавиться от вредных привычек
В мини-приложении "Чеклисты" можно создать цель и отмечать этапы ее достижения
Читать полностью