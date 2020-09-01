Астраханский министр образования вернулся к работе после перенесенного коронавируса

АСТРАХАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман выздоровел и вышел на работу после перенесенного коронавируса. Об этом он сам рассказал ТАСС во вторник.

"Я абсолютно здоров, сегодня уже приступил к работе, у меня все хорошо", - сказал Гутман.

Ранее сообщалось, что три министра астраханского правительства заразились коронавирусом. Это министр образования и науки региона Виталий Гутман, министр экономического развития региона Казбек Хадиков и министр строительства и ЖКХ региона Александр Иванников.

Министерства работают в штатном режиме, но часть контактных сотрудников перешла на удаленный режим работы.