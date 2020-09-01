Закрытие границ и маски в школах. Европа вновь вводит ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире продолжают оставаться на уровне примерно 250 тыс. новых случаев в сутки, а общее число инфицированных к началу осени превысило 25,5 млн человек.

США продолжают занимать первое место по числу заразившихся, которых в стране уже более 6 млн человек. Вторую и третью позиции занимают Бразилия (3,9 млн инфицированных) и Индия (3,7 млн). В следующей за ними России число подтвержденных случаев заражения 1 сенября превысило миллион.

Высокой остается заболеваемость в Европе, где в ряде государств продолжают фиксироваться серьезные вспышки инфекции. На этом фоне власти вынуждены возвращать ограничительные меры, требуя носить маски даже школьников, а также закрывать границы.

Закрытие границ

Для борьбы с распространением коронавируса правительство Венгрии решило с 1 сентября возобновить меры по охране границ. С этого дня иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Венгрии без обоснованной причины. Граждане страны после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока они не предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

Это вызвало возмущение в Евросоюзе. Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, данное решение Будапешта нарушает целостность Шенгенской зоны и должно быть отменено. Страны - члены ЕС по рекомендации Еврокомиссии закрыли внутренние границы в марте из-за пандемии коронавируса, однако вновь открыли их после 15 июня. С тех пор Еврокомиссия решительно выступает против закрытия внутренних границ.

Масочный режим

Масочный режим в связи с ускорением темпов распространения коронавируса был восстановлен с 1 сентября в Чехии. Маски теперь обязаны носить в государственных и муниципальных учреждениях, где происходит контакт служащих с гражданами, в медицинских учреждениях, учреждениях социальной опеки, на избирательных участках, а также в общественном транспорте и ряде других мест. В случае дальнейшего ухудшения в стране санитарно-эпидемиологической ситуации обязанность носить маски будет распространена на все общественные помещения.

Кроме того, с 1 сентября правила систематического ношения медицинских масок вступили в силу на всех частных и государственных предприятиях Франции. Власти страны ставят целью избежать повторного введения в стране режима самоизоляции, который действовал весной на пике пандемии. Вместе с тем в стране поощряется сохранение удаленного режима работы там, где существует такая возможность.

Кроме того, более 12,3 млн французских школьников и лицеистов пришли во вторник в свои учебные заведения в защитных масках. Их обязаны носить все учителя и дети начиная с 11-летнего возраста.

Коронавирус в предвыборной гонке в США

В США ситуация с коронавирусом активно используется демократами и республиканцами как оружие в предвыборной гонке. Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отчитывается об улучшении эпидемической ситуации в стране, однако его противники утверждают обратное.

По словам Трампа, в августе уровень заболеваемости коронавирусом в стране сократился на 38% по сравнению с июлем. Он также рассказал о начале третьей фазы испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca и выразил надежду, что вакцина в скором времени будет получена.

Однако в опубликованном в понедельник докладе контролируемого демократами специального подкомитета в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса указывается, что должностные лица американской администрации в частном порядке предупреждали власти нескольких штатов, что из-за высокого уровня распространения нового коронавируса они находятся в красных зонах повышенного риска. При этом публично Белый дом преуменьшал угрозу пандемии.

Кроме того, в распоряжении газеты Politico оказались документы министерства здравоохранения и социальных служб США. Согласно этим данным, министерство объявило тендер на $250 млн для коммуникационных агентств с целью разработки и проведения мер по "внушению надежды" в обществе на фоне пандемии нового коронавируса.

Фирма должна организовать кампанию, чтобы "победить отчаяние" и "внушить уверенность, чтобы [американцы смогли] вернуться к работе и восстановить экономику". В ее задачи должно входить предоставление населению информации о вакцинах и лекарствах, а также об отмене введенных в связи с пандемией жестких мер. Национального восстановления страны планируется добиваться с помощью традиционных и цифровых СМИ, соцсетей, индустрии спорта и развлечений для предоставления важной информации в области здравоохранения и экономики.